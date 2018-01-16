Вторник, 16 Января 2018 12:22

АрмИнфо. Азербайджан приветствует заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о поэтапном урегулировании нагорно- карабахского конфликта. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал глава пресс- службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Меж тем, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя заявление Лаврова, подчеркнул АрмИнфо, что речь идет о пакетном урегулировании с поэтапной имплементацией, о чем многократно заявляли сопредседатели и армянская сторона.

Отметим, что глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции 15 января заявил, что нагорно-карабахский вопрос раз и навсегда в одном документе не решить. "Эту проблему в одном документе раз и навсегда не решить. Нужен поэтапный подход, который будет отражать договоренность в отношении того, что возможно сейчас и будет определять пути работы над вопросами, которые требуют дополнительного обсуждения в интересах достижения окончательного урегулирования, включая статус Нагорного Карабаха. Так что, дело за сторонами", - сказал Лавров.