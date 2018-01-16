Вторник, 16 Января 2018 12:20

АрмИнфо. По положению на 10:00 часов 16 января на территории Армении есть труднопроходимые дороги. Как сообщает МЧС Армении, c 16-19 января в большинстве регионов Армении время от времени ожидаются слабые осадки, в отдельных районах ожидается ветер со скоростью 15-20 м/с. 20 января ожидается погода без осадков.

Труднопроходим участок дороги Сотк-Карвачар, на перевал Варденяц, на участке дороги Сисиан-Горис местами гололед. "Исходя из неблагоприятных погодных условий, просим водителей передвигаться исключительно на зимней резине", - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем, МЧС Армении со ссылкой на МВД Грузии, а также управление МЧС РФ по Северной Осетии сообщает, что автодорога Степанцминда-Ларс открыта для проезда всех видов транспортных средств.