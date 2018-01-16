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|Парламент Армении принял заявление "Об осуждении геноцида езидов на подконтрольных террористическим группировкам территориях Ирака"
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АрмИнфо.Парламент Армении на заседании 16 января принял заявление "Об осуждении геноцида езидов на подконтрольных террористическим группировкам территориях Ирака". Представители всех политических сил единогласно высказались за принятие данного документа.
Как заявил представитель езидской общины Армении, депутат от правящей Республиканской партии Рустам Махмудян, представляя документ, целью проекта является не только осуждение, но и предотвращение подобных преступлений в последующем. По его словам, в документе также содержится призыв международным организациям выявить и наказать преступников, ответственных за геноцид езидов. Он также отметил, что необходимость в принятии данного документа появилась в свете убийства и пленения сотен тысяч езидов на севере Ирака со стороны исламских боевиков. В проекте также говорится о солидарности Армении республике Ирак. Махмудян подчеркнул, что геноцид езидов был во многом схож с геноцидом армян в Османской Турции в начале 20-ого века. Вице-спикер парламента Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов призвал объявить 16 января днем памяти жертв геноцида езидов.
Отметим, что 20 стран мира уже признали геноцид езидов в Ираке.
|Турция вновь заявила о поддержке Азербайджана по Карабаху
|Freedom House причислила Армению к числу "частично свободных" стран
|Гагик Царукян о Серже Саргсяне: Для меня незаменимых людей нет
|Пол Гобл: Глава МИД Армении использует отчаянные формулировки по карабахскому урегулированию
|Мониторинг ОБСЕ на границе Арцаха и Азербайджана прошел без эксцессов
|Погиб военнослужащий Армии обороны Арцаха
|Налбандян и Мамедьяров встретятся в Кракове 18 января
|Блок "Царукян" не присоединится к шествию блока "Елк" против повышения цен
|Общественные организации Армении получат возможность быть реорганизованными
|Процедура заключения международных договоров в Армении будет осуществляться на основании правовых актов, а не указами президента
|Контрольная палата Армении будет преобразована в Аудиторскую палату
|Гаджиев: Азербайджан приветствует заявление Лаврова о поэтапном урегулировании карабахского конфликта
|Верхний Ларс открылся для движения всех видов транспортных средств
|Парламент Армении принял заявление "Об осуждении геноцида езидов на подконтрольных террористическим группировкам территориях Ирака"
|Армянские спасатели будут направляться за рубеж на основании решения премьер-министра
|Водители маршрутных такси в Ереване объявили забастовку в связи с подорожанием цены на сжатый газ
|Армения и Таджикистан отменяют визовый режим
|Национальное Собрание Армении в первом чтении внесло поправки в закон "О полиции" и в пакете смежных законов
|Микаел Мелкумян: В результате подорожания топлива, повысятся цены на все товары в Армении
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 16-го января
|Никол Пашинян: Если так пойдет и дальше в один прекрасный день Виген Саркисян начнет сбор средств на сапоги для солдат
|Оппозиционные блоки "Елк" и "Царукян" не могут придти к консенсусу по вопросу консолидации вокруг единого кандидата в президенты
|Посол: Армяно-германский политический диалог и многосодержательное сотрудничество динамично развиваются
|Пашинян: Уже после анонса о шествии оппозиции против повышения цен, власти пошли на некоторые уступки
|Парламент Армении обсудил проект "Об осуждении геноцида езидов на подконтрольных террористическим группировкам территориях Ирака"
|Балаян: Лавров говорил о пакетном урегулировании карабахского конфликта с поэтапной имплементацией
|В ООН высоко оценивают работу Казахстана на посту председателя Совета Безопасности
|Степанакерт: Заявление Лаврова о невозможности урегулирования карабахского конфликта одним документом свидетельствует о сложности этой проблемы
|Выборы президента Армении, по всей вероятности, состоятся 2 марта
|Армения не отказалась от идеи обогащения муки фолиевой кислотой и железом
|Прогноз: В 2018-м опасность переноса противоречий из других регионов на Кавказ будет сохраняться
|Лавров: Российские загранучреждения, делают всё необходимое, чтобы все россияне желающие принять участие в выборах, могли это сделать максимально комфортно
|Лавров: Карабахский вопрос раз и навсегда одним документом не решить
|Взгляд из Москвы: Решение Анкары о приобретении российских С-400 - доказательство дрейфа Турции от НАТО
|Прогноз: Развязать очередную войну Азербайджану не позволят финансовые ресурсы и Турция
|Парламентское большинство Армении отказалось включать в большую повестку законопроекты, направленные на смягчение налогового бремени
|На линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск пройдет мониторинг ОБСЕ
|В связи с существенным ростом цен на отдельные виды товаров в Национальном Собрании Армении состоятся парламентские слушания
|Летчики российских МиГ-29 выполнили перехват воздушных целей в небе Армении
|Студенческий союз сирийских армян проведет акцию благодарности перед посольством России в Армении
|Верхний Ларс закрыт для проезда всех видов транспорта: В заложниках непогоды оказались 267 машин
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 15-го января
|При Военной Полиции Армении создается миротворческий взвод
|Эстония первой ратифицировала рамочное соглашение ЕС-Армения
|Еще один член группы "Сасна црер" прекратил голодовку: Он госпитализирован в "Больницу для осужденных"
|Адвокат члена вооруженной группы “Сасна Црер” требует обеспечить ее подзащитному достойные условия содержания
|Серж Саргсян похвалил армянских парламентариев за эффективную работу: НС на правильном пути
|Армянские археологи обнаружили уникальное древнее <оседлое> поселение 8-7 тысячелетий до нашей эры
|Рубен Айрапетян не собирается уходить в отставку, потому что "очень хорошо делает свою работу"
|Постпред Армении: Конфликты в регионе ОБСЕ не похожи, отличаются принципы и нормы их урегулирования
|В 22-ой раз продлен мандат Анджея Каспршика
|Human Rights Watch не довольна уровнем защиты жертв семейного насилия в Армении
|Уже 10% клиентов Банка ВТБ (Армения) удерживают очередь для обслуживания в филиалах заранее - дистанционным способом
|США призвали итальянское председательство в ОБСЕ оказать полную поддержку усилиям МГ по Карабаху
|Каро Пайлян заявил о том, что информацию о предстоящих погромах армян Европы он получил устно
|Арас Озбилиз намерен перебраться из "Бешикташа" в "Витесс"
|Армения вошла в пятерку стран, в которых российские туристы тратили больше всех средств во время новогодних праздников
|Ресторан армянской кухни Chinar лидирует в рейтинге 10 лучших этнических ресторанов мира
|МИД Чехии считает неуместным заявление 5 послов, в том числе и Армении, о ситуации вокруг памятника маршалу Коневу в Праге
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