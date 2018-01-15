Понедельник, 15 Января 2018 20:24

АрмИнфо."Если власти повышают акцизы на товары, то пусть тогда снижают налоги на зарплату. Подорожал газ и, как следствие, подорожает транспорт, в итоге подорожает все", - заявил в беседе с журналистами вице-спикер Национального Собрания Армении от блока "Царукян" Микаел Мелкумян.

Он сообщил, что начиная с января 2018 года бюджет РА соберет на 10 млрд драмов больше в связи с повышением акциза на сжиженный газ, но как следствие повысятся цены на все виды транспорта, и из-за транспортных издержек подорожают все товары. От акцизов на бензин правительство соберет еще дополнительные 3 млрд драмов, и еще около 5 млрд сумеет выгадать на сигаретах. По словам депутата, новая дороговизна совершенно не выдерживает никакого сравнения со снижением на 1-2 тыс драмов налогов на доходы необоспеченных граждан. Около 220 тысяч человек в Армении живут на минимальную зарплату, которая с вычетом налогов составляет всего 55.000. И еще около 150 тысяч жителей живут на сравнительно скромную зарплату 100-120.000, однако, на эти деньги им приходится обеспечивать не только себя, но и свои семьи, так как зачастую в семье работает только один человек", - подчеркнул вице-спикер.

Таким образом, по мнению Мелкумяна, бедными являются более половины работающих граждан РА, и поднимать налоги в сложившейся ситуации просто недопустимо. И раз уж акцизы все время растут, то было бы логично снизить общую шкалу ставок подоходного налога, чтобы у людей была возможность покупать товары, которые все время дорожают", - подчеркнул Мелкумян. "Те, кто получает зарплату до 150 тысяч драмов в месяц, должны платить не 23%, а 21%, а от 150 до 300 тысяч драмов - не 28%, а 26%. В таком случае их корзина товаров и услуг осталась бы прежней", - отметил депутат.

Что касается того, присоединиться ли блок "Царукян" к шествию блока

"Елк" против повышения цен на товары первой необходимости, Мелкумян

отметил, что во фракции данный вопрос не обсуждался. "Мы уважаем

точку зрения наших коллег из фракции "Елк", если они считают, что

следует проводить митинги, то мы уважаем их позицию",- заявил вице­спикер, при этом выразив скепсис относительно возможности снижения

цен в результате шествия. По его словам, данную проблему необходимо решать иными методами, не конкретизировав какими именно.

Отметим, что оппозиционная фракция "Елк" в связи с широкомасштабным повышением цен на товары первой необходимости намерена 19 января в 17:00 провести митинг-шествие. С 1 января 2018 года в Армении произошел существенный рост цен на ряд товаров, среди которых - мясо птицы, масло, бензин, сжиженный газ, спиртные напитки, яйца, сахар и т.д. Кроме того, в ближайшее время ожидается также повышение цен на табачные изделия. Ранее сообщалось, что подорожание связанно с повышением таможенных пошлин по более 800 видам товаров. Подорожания в основном обусловлены тем, что с 1 января 2018 года вступил в силу новый Таможенный кодекс ЕАЭС. Это предполагает повышение таможенных пошлин на товары из стран, не являющихся членами ЕАЭС.