Понедельник, 15 Января 2018 19:13

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

16 января текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?30-16?30 жилой дом 13 на ул. Лаброна и прилегающие общественные абоненты; жилой дом 31 на ул. Московян и прилегающие общественные абоненты, частично ряды 5- 10 в Сари таге и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 2, 4 на ул. Амиряна, собственные дома 6-45 на ул. Бюзанда, 18-45 на ул. Кохбаци и прилегающие общественные абоненты;

11:00-13:00 жилые дома 2 на 1-ой улице Аванесова, 125/3 на 34-ой улице в Нор Ареше; собственные дома 125-135 на 37-ой улице, 68-149 на 41-ой улице в Нор Ареше;

в Арагацотнском марзе:

10?00-15?00 улицы Шираза, Нарекаци, Смбата Зоравара, Мравяна, Линча, квартал "Нарек" и прилегающие общественные абоненты в городе Аштарак;

в Араратском марзе:

10?00-13?00 жилые дома 19, 20, 29, 30 в кв. "Нор" города Масис; жилые

дома 2, 2А, 4 на ул. Комитаса, частично улица Грибоедова в городе

Арарат;

10?30-16?00 частично село Востан;

11?00-16?00 частично улицы Маркса, Ачаряна, Араза, Исакова, ДУряна, Орбели, Огостоси 23 в городе Арташат;

в Вайоц Дзорском марзе:

10?00-16?00 частично улица Шаумяна в городе Вайк;

11?00-15?00 улица Андраника и частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор; село Гетап, частично села Гладзор и Шатин;

в Котайкском марзе:

13:30-17:00 - частично село Варсер; ООО <Ара-Арег", "Ранчпар", "Иштикуни", Ч/П "Гамлет Погосян", бензозаправочная станция "СиПиЭс", газозаправочные станции "Газ- Ама", "Газ-Арма", "Лев-Лен", "Седракян", прилегающие территории и общественные абоненты;

в Ширакском марзе:

10:00-14:00 - 6-ая улица 2-ого квартала села Ашоцк, частные дома и жилой дом 6 в районе Ашоцк;

11:00-13:00 - улицы Баграмяна и Анкахутян в городе Артик.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.