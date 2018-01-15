Понедельник, 15 Января 2018 18:45

АрмИнфо. "Призыв Вигена Саркисяна помочь раненным военнослужащим является примером христианского сострадания. Я не хочу ничего говорить о комментариях в соцсетях, но хочу отметить, что в данном вопросе не следует придираться к министру обороны".

Об этом в беседе с журналистами заявил вице-спикер Армении Эдуард Шармазанов, комментируя тот факт, что Министра обороны Армении Вигена Саркисяна за его призыв в соцсетях помочь раненному военнослужащему осудили и обвинили в ханжестве и показном милосердии.

Вице-спикер также отметил, что Виген Саркисян не только призывал общественность жертвовать деньги, но и сам внес пожертвование. Что же касается спецфонда для нужд Минобороны, куда ежемесячно каждый работающий гражданин Армении вносит по 1000 драмов, Шармазанов заметил, что они используются по назначению и доходят до семей погибших и раненных военнослужащих.

В свою очередь лидер фракции "Елк" Никол Пашинян заявил, что инициатива министра обороны по сбору средств через соцсети является очень странной. "Представьте, что завтра Серж Саргсян в фейсбуке предложит начать сбор денег с тем, чтобы вместо оружия 80-ых годов купить оружие 90-ых", - съязвил депутат.

Пашинян также отметил, что у правительства есть свои законодательные рычаги для пополнения бюджета. "Для решения проблем со здоровьем военнослужащих или нужд Армии создан спецфонд, куда наши граждане перечисляют средства. Отдельные случаи могут финансироваться из резервного фонда правительства. Если бы с такой инициативой выступили активисты или общественная организация, это было бы понятно, это их прерогатива, но когда это делает высокопоставленный госчинвоник, который назначен на должность именно для того, чтобы решать подобные проблемы в рамках своих должностных полномочий, это, как минимум странно", - подчеркнул Пашинян, пошутив, что, возможно, в один прекрасный день министр обороны также начнет сбор средств с тем, чтобы купить сапоги для солдат.

Касаясь агрессивных и оскорбительных выпадов Вигена Саркисяна в отношении раскритиковавших его пользователей соцсетей, Пашинян посчитал это неприемлемым. "В прошлом Виген Саркисян по большей части молчал, и на этом фоне создал себе имидж скромного, уравновешенного, умного человека. Я не знаю, сам Саркисян создал такой образ или его придумали для него другие, но он производил такое впечатление. Сейчас мы удостоверились в обратном, оказывается он импульсивный и не такой уж и культурный деятель. Сидит себе дома, пишет что-то, кто-то ему отвечает, снова пишешь, снова отвечает...Странное поведение для министра обороны", - заключил депутат.

Представители фракции "Царукян" отказались давать комментарии по данной теме.

Отметим, что министр обороны Виген Саркисян на своей странице в социальной сети Фейсбук призывал общественность помочь раненному солдату Альберту Далакяну для организации его лечения за рубежом. Данное заявление вызвало в обществе негативный резонанс. Многие пользователи соцсетей обвинили министра обороны в попрошайничестве, и показном милосердии, на что министр ответил аналогичными обвинениями. Также многие пользователи соцсетей интересовались, куда идут средства с созданного спецфонда, куда они перечисляют средства из зарплат. Другие представители общественности интересовались, откуда у министрa обороны, живущего на зарплату, дом на Северном проспекте (самый дорогой район Еревана). Некоторые предлагали министру вместо того, чтобы обращаться к и без того бедствующему народу, раскошелиться самому и обратится за помощью к генералитету, у который также есть роскошные дома и автомобили.