Понедельник, 15 Января 2018 17:10

АрмИнфо.Оппозиционные блоки "Елк" и "Царукян" не могут придти к консенсусу по вопросу консолидации вокруг единого кандидата в президенты.

Как констатировал в беседе с журналистами глава фракции "Елк" Никол Пашинян, они послали письмо руководству блока "Царукян" с предложением провести политические консультации вокруг выдвижения единого кандидата в президенты. "Меж тем, в блоке утверждают, что они нашего письма не получили. Но это не правда, я сам в руках секретаря блока "Царукян" Ваге Энфиаджяна видел наше письмо",- заявил Пашинян, при этом подчеркнув, что ранее блок "Елк" при голосовании кандидатур на те или иные должности предпочтение отдавал представителям от блока "Царукян" с тем, чтобы укрепить позиции оппозиции в парламенте. "Меж тем, наши усилия не были оценены. Сегодня не выдвигать кандидата на пост президента от оппозиции, значит давать фору правящей Республиканской партии",- отметил Пашинян, практически исключив возможность того, что РПА сможет на пост президента выдвинуть такую кандидатуру, которую поддержит блок "Елк".

Отметим, что блок "Елк" ранее заявил о выдвижении на пост президента депутата, участника карабахской войны Артака Зейналяна и обратился к блоку "Царукян" выступить с единым кандидатом. Меж тем, лидер блока "Царукян" Гагик Царукян ранее заявил, что блок не намерен выдвигать кандидатуру на пост президента страны, поскольку не обладает большинством в парламенте, а проигрывать он не любит.

Меж тем, правящая Республиканская партия заявила, что выдвинет на пост президента такого деятеля, который пользуется авторитетом, имеет вес и свой след в становлении армянской государственности. РПА начнет обсуждения по кандидатуре президента уже с текущей недели. Сегодня же глава фракции РПА Ваграм Багдасарян сообщил, что выборы президента состоятся, скорее всего, 2 марта.

Меж тем, по реформированной Конституции, нового президента должен избрать парламент 35 голосов, он должен быть беспартийным. Если в первом туре кандидат не наберет необходимого числа голосов, порог ценза на голосование снижается. Полномочия действующего президента Армении истекают 9 апреля. Новый президент может быть избран с 28 февраля по 10 марта.