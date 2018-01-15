Понедельник, 15 Января 2018 16:50

АрмИнфо. Широкий спектр вопросов, вызывающих взаимный интерес, обсудили послы Армении и Германии в Грузии Рубен Садоян и Хайке Пайч.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе посольства Армении в Грузии, Садоян отметил, что армяно-германский политический диалог и многосодержательное сотрудничество динамично развиваются, и насыщены интенсивными визитами на высоком уровне.

Коснувшись карабахского конфликта, армянский дипломат детально рассказал коллеге из ФРГ об усилиях Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по исключительно мирному урегулированию конфликта, и деструктивной политике азербайджанской стороны. Он также рассказал об инциденте на линии соприкосновения азербайджано-карабахских войск, произошедшем на днях, когда от выстрела азербайджанского снайпера погиб армянский военнослужащий.

Стороны также коснулись соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС и возможностей, которые открывает соглашение в контексте двусторонних отношений Армения-ФРГ.

Посол Армении отметил, что армянский народ с большим уважением относится к дружественному народу Германии и с благодарностью помнит принятие Бундестагом ФРГ в июне 2016 года резолюции по признанию Геноцида армян в Османской империи.

В свою очередь Пайч рассказал о ситуации с беженцами в Германии. Садоян напомнил, что Армения приняла более 22 тыс. беженцев из Сирии, и их проблемы всегда находятся в центре внимания армянских властей.

Заметим, что посол Хайке Пайч была послом Германии в Армении с 2004 по 2007 года.