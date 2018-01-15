Понедельник, 15 Января 2018 16:39

АрмИнфо.Если народ выйдет на улицу и примет участие в шествии блока "Елк" против повышения цен на товары первой необходимости, то оппозиции удастся принудить правящее большинство к соответствующим поправкам в Налоговом Кодексе, которые приведут к снижению цен. Об этом в беседе с журналистами заявил глава фракции оппозиционного блока "Елк" Никол Пашинян, касаясь предстоящего 19 января шествия.

"Если же народ не выйдет на улицу, все останется как и прежде. Говоря, что "все равно ничего не изменится", мы так и ничего не изменим",- заявил Пашинян, заметив, что уже после анонса о шествии власти пошли на уступки, решили провести парламентские слушания по вопросу о повышении цен, президент созвал специальное совещание, власти намекают о готовности пересмотреть порог подоходного налога. "То ли еще будет, когда состоится шествие, и народ выйдет на улицу",- резюмировал Пашинян.

Отметим, что 19 января состоится шествие блока "Елк" против повышения цен. За последние месяцы в Армении резко подорожали товары первой необходимости, и эта тенденция продолжается. Власти объясняют это объективными и субъективными причинами. Среди объективных причин указывается международное повышение цен на ряд товаров, а также пересмотр налоговой и таможенной политики Армении в связи с ее членством в Евразийском экономическом союзе и необходимостью гармонизации законодательства страны внутри ЕАЭС.