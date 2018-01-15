Понедельник, 15 Января 2018 16:26

АрмИнфо. Парламент Армении обсудил проект заявления "Об осуждении геноцида езидов на подконтрольных террористическим группировкам территориях Ирака".

Представители всех политических сил единогласно высказались за принятие данного документа. Как заявил представитель езидской общины Армении, депутат от правящей Республиканской партии Рустам Махмудян, представляя документ, целью проекта является не только осуждение, но и предотвращение подобных преступлений в последующем. По его словам, в документе также содержится призыв международным организациям выявить и наказать преступников, ответственных за геноцид езидов. Он также отметил, что необходимость в принятии данного документа появилась в свете убийства и пленения сотен тысяч езидов на Севре Ирака со стороны исламских боевиков. В проекте также говорится о солидарности Армении республике Ирак. Махмудян подчеркнул, что геноцид езидов был во многом схож с геноцидом армян в Османской Турции в начале 20-ого века.

Вице-спикер парламента Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов призвал объявить 16 января днем памяти жертв геноцида езидов. Документ будет поставлен на голосование парламента Армении 16 января.

Отметим, что 20 стран мира уже признали геноцид езидов в Ираке.