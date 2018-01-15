Понедельник, 15 Января 2018 16:08

АрмИнфо. Официальный Ереван прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что нагорно-карабахский конфликт нельзя урегулировать одним документом и необходимо поэтапное решение вопроса.

Так пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян на просьбу АрмИнфо прокомментировать данное заявление Лаврова, особенно с учетом того, что Армения всегда настаивала на пакетном решении вопроса, в частности, заявил: "Речь идет о пакетном урегулировании с поэтапной имплементацией, о чем многократно заявляли сопредседатели и армянская сторона".

Отметим, что глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции 15 января заявил, что нагорно-карабахский вопрос раз и навсегда в одном документе не решить. "Эту проблему в одном документе раз и навсегда не решить. Нужен поэтапный подход, который будет отражать договоренность в отношении того, что возможно сейчас и будет определять пути работы над вопросами, которые требуют дополнительного обсуждения в интересах достижения окончательного урегулирования, включая статус Нагорного Карабаха. Так что, дело за сторонами", - сказал Лавров.