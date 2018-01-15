Понедельник, 15 Января 2018 15:46

АрмИнфо. 12 января т.г. в ходе онлайн-брифинга для казахстанских и иностранных СМИ помощник Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Енча рассказал о значении председательства Казахстана в Совете Безопасности ООН. Об этом передает пресс-служба посольства Казахстана в Армении.

По словам М.Енча, весь текущий январь Казахстан будет играть исключительно важную роль в Совете Безопасности и внесет конкретный вклад в решение важных вопросов, которые представляют опасность для всего мирового сообщества. «Я думаю, что Казахстан хорошо использует свою роль страны, которая внесла важный вклад в укрепление мира и стабильности в Центральной Азии. Это вопросы ядерного разоружения, закрытие Семипалатинского ядерного полигона, создания зоны безъядерного оружия в этом регионе. По инициативе Казахстана был учрежден Международный день действий против ядерных испытаний. Казахстан продолжает свою деятельность в этом направлении», – сказал представитель ООН.

М.Енча подчеркнул, что личное участие Президента Казахстана Н.Назарбаева в тематическом брифинге СБ ООН «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия» в условиях роста напряженности и опасности распространения ядерного оружия подтверждает высокое значение, которое Казахстан придает этой глобальной проблеме. «Добровольно отказавшийся от ядерного оружия Казахстан и его лидер пользуются высоким авторитетом в вопросе нераспространения ядерного оружия, и продвигают тему ядерного разоружения на глобальном уровне. Хотелось бы видеть такие шаги и в других регионах», – добавил М. Енча.

Кроме того, помощник Генсека ООН рассказал о вкладе Астаны в урегулирование конфликта в Сирии. «Вклад Астанинского процесса в поиск решения проблемы конфликта в Сирии огромен. Это снижение напряженности, создание зон деэскалации»- отметил М.Енча.