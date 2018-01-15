Понедельник, 15 Января 2018 15:05

АрмИнфо. Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о невозможности урегулирования нагорно-карабахского конфликта одним документом свидетельствует о всей сложности этой проблемы. Такое мнение в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил пресс-секретарь главы НКР Давид Бабаян, касаясь заявления Лаврова о поэтапном решении карабахского конфликта.

Несмотря на официальную позицию армянской стороны о пакетном решении карабахского конфликта, Бабаян все же согласился с Лавровым в том, что нужно время для пошагового разрешения проблемы, которая со времен первой Карабахской войны серьезно осложнилась. При этом Бабаян подчеркнул, что сказанное Лавровым в корне отличается от того “поэтапного” варианта, на котором настаивает Азербайджан. “Азербайджан настаивает на поэтапной оккупации Нагорного Карабаха”, - заметил Бабаян.

По его словам, нужно определенное время, чтобы устранить ненависть, которая сидит в азербайджанском обществе в отношении армян, наладить контакт, создать предпосылки для диалога. “Да, хотел бы еще раз подчеркнуть, что в армянском обществе нет ненависти к азербайджанцам. Мы не считаем азербайджанский народ своим врагом. Для нас враг – азербайджанские власти, пропагандирующие фашистскую и нацистскую идеологию. Но ведь фашизм ненавистен не только нам, но и всем цивилизованным странам”- сказал представитель главы НКР.

Вместе с тем, он подчеркнул, что официальный Степанакерт неоднократно заявлял о необходимости осуществления конкретных шагов по укреплению мер доверия между сторонами, в том числе, внедрения механизмов доверия на линии соприкосновения, расширения мандата личного представителя действующего председателя ОБСЕ, налаживания контактов на уровне гражданских обществ двух стран, отвода снайперов с линии соприкосновения, реализации определенных проектов по совместному использованию водных ресурсов. “Это правильно с точки зрения прохождения каких-то этапов для достижения долгосрочного мира. Другого варианта нет”, - заключил Бабаян.

Отметим, что глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции 15 января заявил, что нагорно-карабахский вопрос раз и навсегда в одном документом не решить. “Эту проблему в одном документе раз и навсегда не решить. Нужен поэтапный подход, который будет отражать договоренность в отношении того, что возможно сейчас и будет определять пути работы над вопросами, которые требуют дополнительного обсуждения в интересах достижения окончательного урегулирования, включая статус Нагорного Карабаха. Так что, дело за сторонами”, - сказал Лавров.