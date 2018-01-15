Понедельник, 15 Января 2018 14:28

АрмИнфо. Выборы президента Армении, по всей вероятности, состоятся 2 марта. Об этом в беседе с журналистами сообщил глава фракции правящей Республиканской партии Ваграм Багдасарян.

Он отметил, что, по закону, выборы президента Армении должны состояться в период с 28 февраля по 10 марта, но голосование в парламенте состоится, скорее всего, уже 2 марта. Также Багдасарян сообщил, что правящее большинство приступит к обсуждению кандидатуры президента уже с текущей недели.

Полномочия президента Армении Сержа Саргсяна истекают 9 апреля текущего года Согласно реформированной Конституции, президента Армении отныне будет избирать парламент 3 / 5 голосов. Если президента не удастся выбрать в первом туре, то порог необходимых голосов для избрания снижается.

Пока только оппозиционный блок "Елк" обнародовал свою кандидатуру на выборах президента - им является депутат, участник карабахской войны Артак Зейналян.

Ранее пресс-секретарь РПА, вице-спикер Эдуард Шармазанов, по итогам заседания Исполнительного органа партии, заявил, что РПА на выборах выдвинет такую кандидатуру, которая имеет хорошую репутацию, вес и политический след в становлении армянской государственности.