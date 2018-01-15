Понедельник, 15 Января 2018 14:11

АрмИнфо. Помимо статистики относительно недоедания населения Армении, жители страны страдают также так называемым скрытым голодом или нехваткой питательных микроэлементов.

"Очень часто качество потребляемой людьми пищи не соответствует их потребностям в питательных веществах, и они не получают необходимого для роста и развития количества основных витаминов и минералов", - отвечая на вопрос АрмИнфо 15 января заявил министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян. В этом контексте, министр счел правильным идею обогащения муки фолиевой кислотой и железом в Армении.

По словам министра, проблема скрытого голода, зачастую, не связана с финансовыми возможностями граждан. Это, скорее всего, обусловлено спецификой национальной кухни или предпочтениями граждан, а также образом жизни населения Армении. "Для нас особенно важно акцентировать внимание на правильное детское питание, в связи с чем правительство Армении реализует различные программы для укрепление продовольственной безопасности и улучшение школьного питания в республике", - отметил он.

Помимо этого, как отметил Ваче Габриелян, в различных докладах в части скрытого голода среди населения Армении говорится о том, что даже обеспеченные семья по причине неправильного рациона имеют проблемы с недоеданием. "Проект по обогащению муки фолиевой кислотой и железом нацелено именно на эти цели и, по моему убеждению, он должен быть реализован", - заявил министр.

Искусственное обогащение муки фолиевой кислотой является трендом последних десятилетий. Инициатива принадлежит группе Food Fortification Initiative (FFI США), состоящей из 89 организаций, куда входят ВБ, ВОЗ, ЮНИСЕФ и другие крупные мировые учреждения. Законодательство об обогащении пшеничной муки имеют примерно 80 стран, кукурузной муки - 12, риса - 5 стран. В 7 странах Европы и Азии обогащение муки обязательно. Почти весь Американский континент и Австралия вовлечены в эту программу, в большинстве стран Евразии (в том числе в Китае и Индии) мука не обогащается. Основными добавками являются соединения железа и фолиевая кислота. Могут добавляться также цинк, витамины А, D, другие витамины группы В: никотиновая кислота, тиамин, рибофлавин и цианокобаламин. Согласно FFI, каждая страна сама решает, в каком количестве и какие добавки должны использовать местные мукомольни

В 2014 году Армения также решила последовать тренду - Правительство Армении одобрило законопроекты "О внесении дополнений в Закон РА "Об обогащении пшеничной муки" и в "Кодекс об административных правонарушениях". Согласно первому законопроекту, в мукомольнях Армении мощностью 30 и более тонн в день пшеничная мука высшего и первого сортов должна обогащаться минерально- витаминными добавками. Инициатором программы является Детский фонд ООН - ЮНИСЕФ. Организация сообщила, что бесплатно предоставит оборудование и методику. По мнению правительства, положительное воздействие обогащения муки проявится через 3-5 лет после внедрения программы. Представители Минздрава заявили, что законопроект нацелен на преодоление среди населения Армении таких заболеваний, как анемия, дефекты нервной трубки (Spina bifida - гидроцефалия), являющиеся причиной бессрочной инвалидности у детей и сердечно-сосудистых заболеваний, вызванные отсутствием фолиевой кислоты и железа. Ожидается, что сердечно-сосудистые заболевания сократятся почти на 10%, врожденные дефекты - на 30-35%, малокровие у детей и женщин - на 25-30%. Второй законопроект устанавливает штрафные санкции в случае необогащения или нарушения требований по обогащению муки высшего и первого сортов.

Местные эксперты отнеслись к инициативе с опаской. По словам экспертов, армяне - народ, употребляющий хлеб в больших количествах, и после того, как в обращение поступит продукция из обогащенной муки, сложно будет контролировать количество потребляемого человеком железа и фолиевой кислоты, а также то, насколько хорошо эти микроэлементы усваиваются. Ссылаясь на международный опыт они также заявили, что в ряде стран, где был запущен процесс обогащения муки, в три раза участились случаи онкологических заболеваний толстой кишки. Множество стран, в том числе, Россия, Австрия, Германия, Израиль, Япония, отказались от идеи обогащения муки. Призвав придерживаться принципа биоэтики "Не навреди!", экспертное сообщество, и большинство граждан Армении сказало свое решительное "нет" проекту. Тем не менее, как оказалось, сотрудники Министерства здравоохранения Армении, не отказалось от намерения "обогатить" пшеничную муку микроэлементами железа, а также фолиевой кислотой. В рамках инициативы в августе 2017 года правительство Армении утвердило программу мероприятий, основная цель которых "повышение осведомленности населения Армении о пользе обогащения муки".