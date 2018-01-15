Понедельник, 15 Января 2018 13:48

АрмИнфо. Опасность переноса противоречий из других регионов на Кавказ будет сохраняться, и как следствие требовать к себе особого внимания, и в 2018-м. Подобное мнение выразил АрмИнфо известный российский аналитик Сергей Маркедонов.

"Самой опасной точкой Южного Кавказа в 2018 году останется карабахское урегулирование, являющееся на сегодняшний день единственной площадкой, на которой взаимодействуют Запад и Россия. Неготовность же противостоящих сторон к компромиссу, неготовность стран-посредников рассматривать Карабах как проблему ради которой они смогли бы пренебречь собственными противоречиями, оставляет геополитическую неопределенность для Южного Кавказа актуальной", - считает аналитик.

Предстоящие в 2018-м президентские выборы и внутриполитические изменения в Армении и в Азербайджане Маркедонов рассматривает в контексте понижения и без того невысоких шансов на путь политических элит конфликтующих стран в направлении взаимных уступок и компромиссов. Именно этим аналитик объясняет интенсификацию переговорного процесса в последние месяцы 2017-го.

По его оценкам, сопровождаемая неосторожными высказываниями и обещаниями, предвыборная кампания, опасна способностью провоцировать нарушения на линии соприкосновения в Карабахе и, что наиболее рискованно, вдоль, собственно, армяно- азербайджанской госграницы.

"Учитывая отсутствие эффективных рецептов по предотвращению данного сценария, остается надеяться лишь на отказ элит от раскачивания геополитического маятника ввиду собственного нежелания обострять внутриполитическую ситуацию в год выборов. Есть надежды на активность стран-сопредседателей МГ ОБСЕ", - отметил он.

Маркедонов убежден в отсутствии каких-либо гарантий неиспользования Вашингтоном кавказских сюжетов в качестве дополнительного ресурса давления на Москву. По его прогнозам, любое наращивание военного сотрудничества между США и Грузией вполне способно изменить существующий вокруг грузинских дел относительно стабильный, особенно в сравнении с Карабахом, статус-кво.

"В этом свете, представляется, что многие риски и неожиданности для Кавказа в 2018-м скрыты даже не столько в внутрирегиональной динамике, сколь во внешних факторах. Особенно в свете полной непредсказуемости отношений США с Россией и Ираном", - подытожил Маркедонов.