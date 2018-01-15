Понедельник, 15 Января 2018 13:30

АрмИнфо. Российские загранучреждения - посольства, генеральные консульства, российский центр науки и культуры делают всё необходимое, чтобы все россияне, которые находятся за границей и хотят принять участие в выборах, могли это сделать максимально комфортно. Об этом 15 января на итоговой пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Отметим, что на территории Армении откроется два избирательных участках в ходе президентских выборах в России: один в Ереване, на территории посольства России, другой в Гюмри - на 102-ой российской военной базе.

При этом, член центральной избирательной комиссии России Василий Лихачев проинформировал, что граждане России, живущие в Грузии, с которой у РФ нет дипломатических отношений, будут иметь возможность проголосовать на выборах президента России на избирательных участках на территории российской военной базы в Гюмри.

Напомним, что выборы президента России намечены на 18 марта.