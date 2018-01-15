Понедельник, 15 Января 2018 13:10

АрмИнфо. Глава МИД России Сергей Лавров убежден, что нагорно-карабахский вопрос раз и навсегда одним документом не решить.

"Эту проблему одним документом раз и навсегда не решить. Нужен поэтапный подход, который будет отражать договоренность в отношении того, что возможно сейчас и будет определять пути работы над вопросами, которые требуют дополнительного обсуждения в интересах достижения окончательного урегулирования, включая статус Нагорного Карабаха. Так что, дело за сторонами", - сказал Лавров на пресс-конференции 15 января.

Глава Российского министр выразил убеждение, что сейчас было бы важно предпринять дополнительные шаги, чтобы на линии соприкосновения стало спокойнее. По его словам, это помогло бы перейти к политическому урегулированию.

Вместе с тем он подчеркнул, что у Российской Федерации не может быть конкретных планов по решению этой проблемы потому, что решить ее могут только сами стороны. Лавров подчеркнул, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ - США и Францией, делает все, чтобы создать условия для такого урегулирования.

При этом российский министр напомнил, что в последние годы были предприняты интенсивные усилия, обобщив все позиции сторон, постараться вычленить из них совпадающие подходы к тем реальным аспектам этого кризиса, и одновременно постараться как бы подсказать те компромиссы, которые могут привести к общему знаменателю сторонам, по тем вопросам, по которым они расходятся до сих пор. "Эта работа проводилась интенсивно и регулярно, в том числе и в ушедшем году. Все наши предложения, все предложения сопредседателей, общие позиции от России, США и Франции находятся у сторон и они знают, что сопредседатели думают, но решать сторонам. И конечно, мы ждем, что какие-то позитивные импульсы последуют от обеих стран",- сказал Лавров и в этом контексте положительно оценил, состоявшиеся в прошлом году встречи на уровне глав государств Армении и Азербайджана, и министров иностранных дел.