Понедельник, 15 Января 2018 12:54

АрмИнфо. Решение Анкары о приобретении новейших российских систем противовоздушной обороны С-400 является доказательством медленного дрейфа Турции от НАТО. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Центра военного прогнозирования Института политического и военного анализа (Москва) Анатолий Цыганок.

Договор о поставках комплексов С-400 Москва и Анкара подписали в середине сентября. Контракт был раскритикован в НАТО, союзники охарактеризовали решение Турции как способное помешать ей стать частью единой системы противовоздушной обороны Альянса. В Анкаре обосновали обращение в Москву невозможностью получить аналогичные системы ПВО от стран НАТО.

"Одной из причин подобного дрейфа является нереализованность многолетних обещаний Брюсселя Анкаре относительно членства Турции в ЕС в случае выполнения ряда условий, которых становилось все больше и больше год от года. Евросоюз также не выполнил полностью обещаний о финансировании Турции за ее участие в разрешении проблем мигрантов из стран Ближнего Востока. Понятно, что в подобно ситуации Турция особым желанием вступать в Евросоюз уже не горит", - отметил он.

Вместе с тем, эксперт характеризует прошлогодний вывоз хранящихся в расположенной в Турции на американской авиабазе Инджирлик, ядерных боеприпасов как свидетельство недоверия США в отношении Анкары с которой Вашингтон сотрудничает уже не так охотно как прежде. По прогнозам Цыганка, существующие в отношениях НАТО-Турция проблемы со временем будут лишь углубляться.

По словам гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, Турция уже приобрела у России четыре дивизиона С-400 на $2,5 млрд. Минфины России и Турции завершили переговоры о предоставлении Москвой Анкаре кредита на покупку С-400, осталось только утвердить финальные документы. 45% общей суммы контракта Турция выплачивает в качестве аванса, 55% составляют кредитные средства РФ. Первые поставки планируются в марте 2020 года.