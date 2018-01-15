Понедельник, 15 Января 2018 12:46

АрмИнфо. Развязать очередную войну вокруг Карабаха Азербайджану не позволят существенно сократившиеся финансовые ресурсы и Турция. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Центра военного прогнозирования Института политического и военного анализа (Москва) Анатолий Цыганок.

"Соглашение о перемирии от 1994-го в целом будет соблюдаться не в последнюю очередь ввиду значительного сокращения финансовых поступлений Азербайджана. Могу сказать, что покупка новых видов вооружений в отличие от прошлых лет уже стала представлять для Баку существенную проблему", - отметил он.

Согласно докладу Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), лишь в 2015-м Баку выделил на военные статьи 18% - до $5 млрд. всех бюджетных ассигнований. Более 85% вооружений Азербайджан продолжает импортировать из России. По неофициальным данным за годы независимости Азербайджана Москва поставила стране-участнику карабахского конфликта оружия на $12 млрд.

В качестве второго фактора обуздания воинственности бакинского правящего режима военный эксперт указывает на отсутствие заинтересованности в новом карабахском обострении Турции. В данном вопросе, по его оценкам, позиция Анкары созвучна с позицией ее временного, но союзника в лице Москвы.

"Портить отношения из-за Карабаха Россия и Турция не захотят, это невыгодно ни Кремлю, ни Анкаре. Эти две страны просто не позволят Баку инициировать новые военные действия. И именно поэтому, прогнозировать в ближайшем будущем повторение апрельской провокации 2016-го не приходится. Несмотря на периодические эскалации на линии соприкосновения, соглашение о прекращении огня, в целом, продолжит соблюдаться", - подытожил Цыганок.

Урегулированием карабахского конфликта с 1992 года занимается Минская группа ОБСЕ, представленная сопредседателями от России, США и Франции. В настоящее время процесс урегулирования идет на основе выдвинутых сопредседателями МГ ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновленных в 2009 году "Мадридских принципов", помимо всего прочего предусматривающих размещение в зоне конфликта миротворческого контингента.