Понедельник, 15 Января 2018 12:04

АрмИнфо. В связи с существенным ростом цен на отдельные виды товаров в Национальном Собрании Армении состоятся парламентские слушания. Об этом 15 января с трибуны парламента заявил председатель НС РА Ара Баблоян.

По словам спикера, данная инициатива исходит из инициативы президента РА. Ара Баблоян распорядился соответствующей парламентской комиссии по экономическим вопросам организовать и провести слушания с участием представителей государственных структур и общественных организаций.

В этой связи, депутат от оппозиционной фракции "Елк" Эдмон Марукян указал на странность поведения правящей в стране политической силы в лице Республиканской партии, которая вдруг озаботилась ростом цен. Об инфляционных процессах, продолжил депутат, говорилось на протяжении всего 2017 года. С принятием нового Налогового кодекса и специалисты, и экспертное сообщество, и депутаты парламента предупреждали о грядущем повышении цен. "Несложно было предсказать инфляцию, если акцизный налог на сжиженный газ с 8 тысяч драмов с 1 января 2018 года увеличен до 25 тысяч драмов, а акцизный налог на дизельное топливо и бензин с 25 тыс драмов повышен до 40 тыс драмов, что привело к эффекту домино. В этом контексте, непонятно удивление правящей силы ", - подчеркнул депутат. Он посчитал неуместным проведение парламентских слушаний, призвав в экстренном порядке внести поправки в Налоговый кодекс. В любом случае, Эдмон Марукян призвал граждан страны 19 января выйти на улицы и выразить свое отношение к действиям властей. "Другого варианта нет, поскольку обсуждения в нынешнем формате себя исчерпали", - считает депутат.

В свою очередь, руководитель фракции "Елк" Никол Пашинян, ссылаясь на данные официальной статистики, подчеркнул, что в 2017 году в Армении наблюдались серьезнейшие инфляционные процессы. В частности, масло подорожало на 41%, свинина - на 38%, помидоры - на 31%, баранина - на 28%, картофель - на 28%, рыба - на 23%, говядина - на 18%, дизельное топливо - на 18%, бензин - на 18% и т.д. После вступления в силу с 1 января 2018 года нового Налогового кодекса инфляция в Армении начала набирать новые темпы. В итоге, как считает депутат, инфляция подскочила до 20%. И это при этом, что Национальная статистическая служба, как минимум, вдвое снижает реальные темпы инфляции. Если же иметь в виду, что с середины 2018 года начнутся осуществляться выплаты в рамках обязательной накопительной пенсии, то становится очевидным, что ситуация в стране еще более усугубится. В связи с отказом властей обсуждать поправки в законодательство страны, Никол Пашинян призвал граждан страны принять активное участие в намеченной на 19-ое января на площади им. Шарля Азнавура акции протеста, организованной фракцией "Элк".

Отметим, что с 1 января 2018 года в Армении произошел существенный рост цен на ряд товаров, среди которых - мясо птицы, масло, бензин, сжиженный газ, спиртные напитки, яйца, сахар и т.д. Кроме того, в ближайшее время ожидается также повышение цен на табачные изделия. Ранее сообщалось, что подорожание связанно с повышением таможенных пошлин по более 800 видам товаров. Подорожания в основном обусловлены тем, что с 1 января 2018 года вступил в силу как новый Налоговый кодекс РА, так и новый Таможенный кодекс ЕАЭС. Это предполагает повышение таможенных пошлин на товары из стран, не являющихся членами ЕАЭС.

Президент Серж Саргсян 10 января провёл совещание с целью обсуждения повышения цен на отдельные виды товаров и выработки решений, направленных на возможное смягчение последствий этого. Правительству поручено составить список социально важных товаров, непрерывно изучать динамику цен на эти товары, представить объективные и субъективные факторы, обусловливающие ценовые изменения, оценить риски их подорожания и предложить меры с целью смягчения влияния подорожания. Результаты регулярно представлять общественности. Поручено также предложить варианты смягчения последствий роста цен на те социально важные товары, которые подорожали в результате налоговых или других законодательных изменений. В первую очередь для социально важных сельскохозяйственных товаров будет разработана и представлена программа комплексных мероприятий по развитию местного производства и замещению импортируемых товаров, что даст возможность обеспечить доступный уровень цен, одновременно поощряя местное производство.

По данным Нацстатслужбы РА, номинальная заработная плата в Армении ускорила темпы роста - с 2% в январе- ноябре 2016 года до 2,6% в январе-ноябре 2017г., составив 189631 драм ($393). Заработная плата в госсекторе в январе-ноябре 2017г. составила 159 270 драмов ($330), не изменившись за год, против ухудшения динамики годом ранее - с 9,7%-го роста до 1,2%-го спада. При этом темпы роста зарплат в частном секторе продолжают замедляться - до 3,6% с прошлогодних 4,4%, составив 225 966 драмов ($468). Для потребительского рынка Армении 2017 год оказался инфляционным - 2,6%, после двух лет дефляции - 1,1% в 2016г и 0,1% в 2015г. Это в большей степени было спровоцировано повышением цен продовольственных товаров (включая алкоголь и сигареты) на 5,3% и непродовольственных товаров - на 1,7%, при снижении тарифов на услуги на 0,5%. Среднемесячный прирост потребительских цен в январе-декабре 2017 года составил 0,2%, против спада на 0,1% годом ранее.