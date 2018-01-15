Понедельник, 15 Января 2018 11:40

АрмИнфо. Летчики истребителей МиГ-29 российской авиационной военной базы "Эребуни"? дислоцированной в Армении, выполнили перехват воздушных целей условного противника в ходе учебно- тренировочных полетов.

Как сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник Вадим Астафьев, в ходе тренировки летчики парами и звеньями отработали действия в воздухе с элементами сложного пилотирования по перехвату скоростных целей, имитирующих самолеты условного противника.

В ходе полетов летчиками отрабатывались вопросы по поиску указанных целей, применения по ним условных пусков ракет и осуществления принудительной посадки на военный аэродром Эребуни самолетов - нарушителей.

Тренировка, в которой принимали участие около 50 военнослужащих и более 20 единиц военной и авиационной техники, проводилась во взаимодействии с подразделениями ПВО в интересах мотострелкового соединения на высокогорном полигоне "Алагяз".