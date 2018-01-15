Понедельник, 15 Января 2018 11:23

АрмИнфо. Студенческий союз сирийских армян проведет акцию благодарности перед посольством России в Армении.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе союза, акция состоится 16 января в 15:20 часов по местному времени. "Ряд представителей общественных организаций передадут в посольство России в Армении благодарственное письмо Российской Федерации за содействие в освобождении Сирии и помощь сирийскому народу", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что акция будет организована при взаимодействии с общественной организацией "Международное гуманитарное развитие".