Понедельник, 15 Января 2018 11:15

АрмИнфо. По положению на 10:00 часов 15 января на территории Армении есть труднопроходимые дороги.

Как сообщает МЧС Армении, c 15-19 января в большинстве регионов Армении время от времени ожидаются слабые осадки, в отдельных районах ожидается ветер со скоростью 15-20 м/с.

Труднопроходимы участок дороги Сотк-Карвачар, перевал Варденяц, а также дорога Воскепар-Ноемберян. На участке дороги Сисиан-Горис местами гололед. "Исходя из неблагоприятных погодных условий, просим водителей передвигаться исключительно на зимней резине", - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем, МЧС Армении со ссылкой на МВД Грузии, а также управление МЧС РФ по Северной Осетии сообщает, что автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда всех видов транспортных средств. По положению на 08:00 часов 15 января на КПП Верхний Ларс скопилось 267 транспортных средств, из которых 210 грузовых машин, 57-легковых.