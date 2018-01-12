Пятница, 12 Января 2018 19:49

АрмИнфо. При Военной Полиции МО Армении создается специальный миротворческий взвод, который пополнит батальон Армении, выполняющий миротворческую миссию за рубежом. Как сообщили АрмИнфо в военном ведомстве страны, взвод будет состоять из специалистов - следователей, военных автоинспекторов, военнослужащих патрульной службы.

Минобороны намерено провести открытый конкурс претендентов, с учетом их профессиональных навыков, знаний, владения иностранными языками. МО обещает высокое денежное довольствие, регулярные курсы по повышению профессиональной квалификации. Заявки на участие в конкурсе принимаются в служебном здании Военной полиции МО РА по адресу ул. Адмирала Исакова, д.18/10.