Пятница, 12 Января 2018 19:09

АрмИнфо. Эстония стала первым государством ЕС, ратифицировавшим рамочное Соглашение о Всеобъемлющем и Расширенном Партнерстве между Европейским Союзом и Республикой Арменией.

Как сообщает департамент информации МИД Армении, Эстония завершила все необходимые процедуры для вступления в силу подписанного между ЕС и Арменией соглашения, о чем и проинформировала внешнеполитическое ведомство страны.

Отметим, что процедуру ратификации подобных соглашений в Эстонии проводит не парламент, а правительство страны в облегченном режиме.

Рамочное соглашение ЕС-Армения было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе в ходе саммита Восточного партнерства.