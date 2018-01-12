Пятница, 12 Января 2018 18:12

АрмИнфо. Член группы "Сасна црер" Армен Билян, после встречи с представителями офиса Омбудсмена Армении прекратил голодовку.

Как сообщает офис Защитника, затем он, в сопровождении сотрудников офиса Омбудсмена, был госпитализирован в "Больницу для осужденных" Минюста РА.

"Сейчас Билян проходит необходимый медосмотр. Он получил рекомендации по рациону питания после выхода из голодовки. Также ведется работа по перемещению в "Больницу для осужденных" другого члена группы, также проводящего голодовку, Смбата Барсегяна", - говорится в сообщении офиса Защитника.

Отметим, что член группы "Сасна црер" Араик Хандоян, Армен Билян и Смбат Барсегяна вол второй декаде декабря прошлого года объявили голодовку. Заключенные требуют перевода из УИУ "Нубарашен" в УИУ "Армавир", настаивая на том, что в УИУ "Нубарашен" нечеловеческие условия содержания. Первым голодовку прекратил Араик Хандоян, а Смбат Барсегян все еще ее продолжает.

Вооруженная группа сторонников оппозиционера, героя карабахской войны Жирайра Сефиляна "Сасна црер" 17 июля 2016 года, захватила здание патрульно-постовой службы Полиции РА в столичном округе Эребуни. В вооруженную группу входили свыше 30 человек. Они требовали отставки президента страны Сержа Саргсяна и освобождения Жирайра Сефиляна, арестованного за создание организованной группы с целью захвата стратегических зданий, а также за незаконное хранение оружия. В ходе захвата полка ППС и последующих событий пострадали 46 человек, из них 26 - сотрудники полиции. Трое полицейских - полковник Артур Ваноян и прапорщики Гагик Мкртчян и Юрий Тепаносян - были убиты, десять в разное время удерживались группой, у семерых - огнестрельные ранения различной степени тяжести. Среди заложников были замначальника полиции Армении Вардан Егиазарян и заместитель главы управления полиции Еревана Валерий Осипян. Семеро из пострадавших гражданских лиц - медработники. Члены группы сложили оружие 31 июля. Представителям группировки инкриминируется ряд статей УК: "убийство", "незаконное приобретение и ношение оружия", "захват и соучастие в захвате заложников, а также зданий, строений и транспортных средств", "умышленное уничтожение имущества", "кража с незаконным проникновением в хранилище или помещение".