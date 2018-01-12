Пятница, 12 Января 2018 17:56

АрмИнфо. “Я требую обеспечить моему подзащитному Армену Биляну достойные условия содержания в УИУ “Нубарашен”, поскольку условия его содержания абсолютно бесчеловечны ”, - об этом 12 января на пресс-конференции заявила адвокат члена вооруженной группы “Сасна Црер” Армена Билян Армине Фанян.

Адвокат заявила, что в камерах пенитенциарного учреждения “Набарашен”, рассчитанных на 6 человек, проживают 13 заключенных, из-за чего последние спят по сменам. Из-за того, что заключенные постоянно курят в камере стоит густой дым и человек, имеющий серьезные проблемы со здоровьем, не может жить в таких условиях. Фанян также отметила, что требование Биляна заключалось в том, чтобы его перевели в УИУ “Армавир”. Касаясь вопроса медобеспечения, Фанян заявила, что готова сама на собственные средства обеспечить квалифицированного врача Армену Биляну, но из-за ужасных условий в УИУ “Нубарашен” даже очень хороший врач не сможет ничего сделать.

Что касается другого члена группы “Сасна Црер” Смбата Барсегяна, который также объявил голодовку с требованием перевести его из УИУ “Нубарашен” в УИУ “Армавир” Фанян отметила, что у него на данный момент нет адвоката, и она не может дать о нем достоверных сведений.

В свою очередь руководитель инициативы “Гражданин наблюдатель” Артур Сакунц заявил, что вся вина на том, что перевод парней из “Сасна Црер” до сих пор не был осуществлен, лежит исключительно на Серже Саргсяна. Он отметил, что причина их содержания в пенитенциарном учреждении “Нубарашен” политическая, так как именно Билян и Смбатян обвиняются в убийстве полицейских. “Власти Армении вымещают свою злобу и беспомощность именно на них”,- заметил Сакунц, подчеркнув, что помимо условий проживания, которые действительно бесчеловечны, жизни Армена Биляна и Смбата Багратяна в УИУ “Нубарашен” грозит опасность.

Отметим, что сегодня Билян сообщил о прекращении 22-дневной голодовки, он перевезен в Больницу для осужденных. Ранее голодовку прекратил другой член “Сасна црер” Араик Хандоян. Голодовку в настоящее время продолжает лишь Смбат Багратян.

Отметим, что вооруженная группа сторонников оппозиционера, героя карабахской войны Жирайра Сефиляна "Сасна црер" 17 июля 2016 года, захватила здание патрульно-­постовой службы Полиции РА в столичном округе Эребуни. Они требовали отставки президента страны Сержа Саргсяна и освобождения Жирайра Сефиляна, арестованного за создание организованной группы с целью захвата стратегических зданий, В ходе захвата полка ППС и последующих событий пострадали 46 человек, из них 26 - сотрудники полиции. Трое полицейских - полковник Артур Ваноян и прапорщики Гагик Мкртчян и Юрий Тепаносян - были убиты, десять в разное время удерживались группой, у семерых - огнестрельные ранения различной степени тяжести. 31 июля 2016 года члены “Сасна Црер” сложили оружие. В декабре 2017 года двое представитель группы Армен Билян и Смбат Барсегян объявили, голодовку требуя перевести их из УИУ “Нубарашен” в УИУ “Армавир” из-за того, что в УИУ “Нубарашен” бесчеловеченые условия содержания.