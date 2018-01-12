Пятница, 12 Января 2018 17:41

АрмИнфо. Президент Армении Серж Саргсян провел встречу с руководящим составом Национального Собрания Армении.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы армянского государства, Саргсян констатировал, что периодически встречается с председателем армянского парламента, другими депутатами, однако встреча в подобном формате беспрецедентна и преследует цель максимально сконцентрировать внимание на сложной работе, обусловленной новой системой управления, предусмотренной реформированной Конституцией, а также ряде актуальных вопросов, волнующих всех. Армянский лидер напомнил, что о векторе деятельности Национального Собрания он детального говорил в ходе своего выступления в парламенте 18 мая прошлого года и в этой связи не будет повторяться.

Спикер армянского парламента Ара Баблоян представил полноценную и эффективную реализацию полномочий НС, которыми оно наделено Конституцией; проделанную работу 6-ого созыва парламента, направленную на обеспечение естественной деятельности законодательного органа и повышение его эффективности; прошедшие слушания по вопросам, волнующим общественность; результаты деятельности постоянных комиссий и фракций в вышеуказанный период, в том числе, и в направлении активизации парламентской дипломатии.

Председатель НС, его заместители, и присутствующие другие депутаты: руководители фракции Республиканской партии Армении, АРФ “Дашнакцутюн”, блока “Царукян” и председатели постоянных комиссий представили свои точки зрения и предложения по важнейшим вопросам, выделенным президентом Армении, а также о предстоящей деятельности, о приоритетных направлениях деятельности законодательного органа в условиях парламентской формы управления, а также касательно существующих проблем и вызовов.

Парламентарии сошлись во мнении, что по важнейшим для государства вопросам, политические силы, представленные в НС, всегда демонстрировали единство и консолидировались как во время работ на международных площадках, так и по вопросам, касающимся защиты и безопасности страны.

По их убеждению, среди вопросов требующих приоритетного решения - необходимость принятия действенных мер по укреплению аналитических и экспертных возможностей аппарата НС, а также повышение качества работы групп дружбы с разными странами.

В своем заявлении к парламентариям президент, в частности, отметил, что удовлетворен работой Национального Собрания в направлении перехода республики на парламентскую форму правления. “C мая 2018 года НС принял 286 законов”,- отметил глава государства, подчеркнув, однако, что не стоит останавливаться на достигнутом, и необходимо сохранять взятый темп.

По его словам, парламенту в короткие сроки предстоит проделать еще большую работу – необходимо привести в окончательный вид Судебный кодекс, принять Кодексы о Конституционном суде, Правительстве, Совбезе. Все это, по его словам, должно обеспечить плавный переход к парламентской форме правления.

“Ваша работа за последний период показала, что парламент является основной ареной общественно-политических процессов. Это стало очевидным не только во время пленарных заседаний, но и заседаний парламентских комиссий и во время слушаний”,- заявил президент, акцентировав внимание на важности работы новосозданного Совета НС.

Президент также подчеркнул, что Национальное Собрание должно выступать в качестве арены для совместной работы оппозиции и правящего большинства. На этом фоне Саргсян заметил, что не всегда заседания проходят без эксцессов, зачастую нервы депутатов сдают, при этом выразив уверенность в том, что это со временем пройдет.

В свете сказанного президент высоко оценил толерантность председателя НС Ара Баблояна. Он призвал представителей правящего большинства впредь быть более толерантными.

Глава государства акцентировал внимание и на социально-экономических проблемах страны. “Совет НС должен держать руку на пульсе, проводя парламентские слушания по различным актуальным вопросам, в том числе и в связи с последними подорожаниями цен на ряд товаров первой необходимости. Думаю, это будет полезно”,- отметил он.

Президент вновь заметил очевидный прогресс в работе НС, подчеркнув, что Армении нужен такой парламент, который не только принимал бы законы, но и осуществлял контрольные функции. “В этом плане НС на правильном пути”,- заверил он.

Саргсян также подчеркнул важность парламентской дипломатии, на этом фоне напомнив о предстоящем в конце 2018 года глобальном международном форуме ”Против преступления геноцида”, в проведении которого НС будет играть особую роль.

Он также заметил, что с 2018 года львиная доля законотворческой деятельности ляжет на плечи парламента, и аппарат президента не будет больше участвовать в этом. “Это большая ответственность”,- заметил глава государства.

“Армения входит в важный политический этап – до 9 апреля текущего года НС должен избрать 4 президента РА. Надеюсь, что парламентарии отнесутся к этому серьезно, и, конечно, желательно, чтобы президент был бы избран в условиях полного консенсуса. 9 апреля Армения изберет также премьера”,- подчеркнул Саргсян, отметив, что до этого НС предстоит избрать Высший судебный совет, которому предопределена исключительная роль в обеспечении независимости судебной системы. “Эта структура будет играть определяющую роль в развитии нашей страны”,- отметил он, добавив, что необходимо будет пополнить состав КС и назначить членов Комиссии по предотвращению коррупции. “Думаю, что нет необходимости объяснять, какое важное значение для нас будет иметь борьба с этим злом”,- заметил Саргсян, добавив, что в 2018 году предстоит также ряд важных общегосударственных мероприятий – празднование 100-летия Первой республики, а также майских побед.