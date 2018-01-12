Пятница, 12 Января 2018 17:01

АрмИнфо. Армянские археологи обнаружили уникальное древнее поселение, свидетельствующее о наличии земледельческих оседлых поселений на территории северной части Армянского нагорья еще в эпоху неолита, в 8-7 тысячелетиях до нашей эры . Поселение находится близ села Лернагог Армавирской области Армении.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции директор Института археологии и этнографии Национальной академии наук РА Павел Аветисян, Лернагог - уникальный археологический памятник.Люди, жившие в древнем поселении, обладали не только навыками примитивного земледелия, но и некоторыми архитектурными познаниями. Аветисян отметил, что в настоящее время направлен запрос в Министерство культуры Армении с тем, чтобы данный исторический памятник был занесен в список особо охраняемых культурных объектов.