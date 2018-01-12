Пятница, 12 Января 2018 16:28

АрмИнфо. Хочу сразу всех разочаровать - уходить в отставку я не собираюсь. Я очень хорошо делаю свою работу. Об этом 12 января заявил на пресс-конференции президент Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян.

"Уличные и дружеские беседы не следует воспринимать всерьез. Через год пройдут выборы, если есть люди, которые хотят стать президентом ФФА, пусть придут и представят свою программу. Я лично не вижу человека, который может работать лучше меня", - заявил он.

По словам Айрапетяна, теперь у него появились четкие планы, над которыми он работает. "У меня есть программы, которые я намерен осуществить, что делаю очень хорошо. Не вижу того человека, который сейчас может что-то добавить или хотя бы не разрушить созданное мною", - заявил он.

В 2015 году Рубен Айрапетян перевел стрелки за поражение от Албании на ведущих игроков сборной: нападающего Юру Мовсисяна, стоппера Роберта Арзуманяна и вратаря Геворга Каспарова. Айрапетян обвинил их в предумышленной сдаче матча албанцам и запретил выступать в сборной. Деятельность Айрапетяна привела к образованию практически во всех звеньях национальной команды мощные пробоин, которые тренеры не могут заделать вот уже два года.

После ухода в октябре 2013 года, ввиду непреодолимых разногласий с Айрапетяном, главного тренера сборной Вардана Минасяна на этом посту сменился третий наставник, однако сборная Армении так и не сумела выйти в финальную часть ни одного из возможных турниров. В рейтинге ФИФА сборная скатилась с занимаемого при Минасяне 44-го до 90-го места.