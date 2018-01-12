Пятница, 12 Января 2018 16:07

АрмИнфо. Конфликты в регионе ОБСЕ не похожи, отличаются принципы и нормы их урегулирования.

Как сообщили АрмИнфо в МИД РА, об этом 11 января в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил постпред Армении в Организации Арман Киракосян.

И с этой точки зрения, он высоко оценил позицию итальянского председательства в ОБСЕ, содействовать деятельности отдельных форматов урегулирования конфликтов.

Киракосян подчеркнул, что Армения содействует усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основе трех известных принципов - неприменение силы, территориальная целостность, право народов на самоопределение. В ходе выступления особо была подчеркнута важность осуществления мероприятий, по снижению напряженности на линии соприкосновения войск, в том числе, и расширения мандата офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ и внедрения механизмов по расследованию приграничных инцидентов, а также необходимость отвода снайперов.

Коснувшись готовности Армении продолжить сотрудничество с ОБСЕ после закрытия ереванского офиса Организации, Киракосян подчеркнул важность реализации проекта ОБСЕ "Сотрудничество с Арменией" и содействия итальянскому председательству.