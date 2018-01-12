Пятница, 12 Января 2018 15:48

АрмИнфо.Международная правозащитная организация Human Rights Watch считает, что в Армении жизнь и благосостояние женщин и детей, ставших жертвами семейного насилия, находятся под угрозой, поскольку власти страны не могут обеспечить их защиту.

Как говорится в заявлении организации, обнародованном на ее официальном сайте, несмотря на то, что Армения приняла закон о предотвращении семейного насилия, женщины и дети, ставшие жертвами семейного насилия, все еще находятся под угрозой, поскольку в республике не изменилась практика реагирования правоохранительных органов на подобные преступления. Как заметила директор организации по вопросам Европы и Центральной Азии Джейн Бучанан, ситуация останется неизменной, пока власти не будут должны образом реагировать на данные преступления и обеспечивать социальное и медицинское содействие жертвам семейного насилия.

Организация сообщает, что провела беседы с 12 жертвами семейного насилия в Армении, которые сообщили, что при обращении в правоохранительные органы либо не были возбуждены уголовные дела, либо виновные не были наказаны, а в некоторых случаях правоохранители призвали жертв забрать свои иски и помириться с насильниками.