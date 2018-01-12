Пятница, 12 Января 2018 15:33

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) в конце 2017г. предложил своим клиентам воспользоваться мобильным приложением EarlyOne для получения максимально оперативного обслуживания в филиалах. И уже 10% клиентов удерживают свою очередь заранее - дистанционным способом. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Банка. Согласно источнику, мобильное приложение EarlyOne позволяет клиентам Банка ВТБ (Армения) заранее удерживать очередь в предпочитаемом филиале и в удобное время. Для этого необходимо загрузить в телефон мобильное приложение EarlyOne, выбрать иконку Банка ВТБ (Армения), указать предпочитаемый филиал Банка, дату и время обслуживания и удержать очередь.

Получив код, клиент в указанное время подходит в Банк, вводит код на экране аппарата по удержанию очереди, получает свою квитанцию с номером и обслуживается ровно в заранее удержанное время.

В Банке подчеркнули, что новая услуга не только экономит время клиентов, но и делает посещение филиалов Банка более комфортным. Благодаря системе EarlyOne значительно сократилось время пребывания клиентов в филиале. Количество клиентов, пользующихся дистанционной услугой растёт день ото дня, меняя в целом культуру банковского обслуживания в филиалах Банка.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Банк ВТБ (Армения) удерживает лидерство по охвату филиальной сети, насчитывающей 66 подразделений, из коих 23 расположены в столице. По числу региональных филиалов Банк также удерживает первенство - 43 подразделения с присутствием во всех областях.