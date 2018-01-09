Пятница, 12 Января 2018 15:12

АрмИнфо. Заведующий кафедрой иранистики факультета востоковедения Ереванского государственного университета Вардан Восканян в интервью АрмИнфо комментирует причины народных волнений в Иране. Рассуждает о целях поощряющих акции протеста внешних сил, делится прогнозами дальнейшего развития ситуации в Иране и вокруг этой страны.

Г-н Восканян, Вы находились в Иране с 29 декабря и вернулись лишь пару дней назад поэтому можете говорить о сути и главное причинах акций протеста в соседней стране не только как эксперт, но и как очевидец. Версий происходящего в СМИ, конечно, хватает, тем не менее, хотелось бы услышать Вашу экспертную оценку, так сказать, с места событий.

В целом, имевшие место в Иране акции протеста, имеют целый ряд объективных и субъективных причин, обусловленных как внутренней, так и внешней мотивацией и факторами. Основной причиной волнений стала социально-экономическая ситуация в стране, что привело к определенной инфляции, резким колебаниям валюты. Однако, учитывая появление на этом фоне в Иране политических лозунгов и заявлений, более чем очевидно, что данные процессы вышли из своих изначальных рамок и причин. Это стало возможно благодаря как внутренним процессам, так и внешнему вмешательству. Следы внешнего вмешательства, прежде всего, содержатся на страницах социальных сетей, в частности, весьма распространенному в Иране Telegram. Изнутри и извне осуществлялось определенное управление процессами в Иране, определялось их направление и часто провоцирование. Для этого применялся целый ряд инструментов и механизмов. В частности, непомерно раздувались реальные масштабы акций протеста, число их участников, суть требований к которым искусственно добавлялись политические нотки и оттенки. Целый ряд иностранных СМИ занимался целенаправленным распространением откровенной дезинформации о переходе целых иранских городов под контроль “восставших”. Параллельно с этим СМИ, в частности, иранская служба BBC открыто и целенаправленно реализовали политику направления данных процессов посредством распространения дезинформации. Речь идет о применении в Иране известных механизмов посредством которых по ряду стран прошлась “Арабская весна”.

То есть изначально протесты носили исключительно социально-экономический характер и лишь потом была предпринята попытка придать им политическую направленность?

Разумеется. Основной целью всех этих провокативных попыток была надежда на ответное применение иранскими властями в отношении протестующих грубой и жесткой силы, что привело бы к столкновениям, кровопролитию и многочисленным жертвам с обеих сторон. Это позволило бы международному сообществу применить в отношении Тегерана давление и возвратить Иран в прежний или даже более жесткий санкционный режим.

21 человек погиб в Иране не в результате применения грубой и жесткой силы?

Официальные источники данные цифры не подтверждают, что дает нам весомое основание в их достоверность не верить. В данном случае следует сопоставлять данные СМИ итогами другого, более объективного мониторинга. Публикация числа реальных и вымышленных “жертв” является одной из наиболее распространенных технологических приемов инициаторов “бархатных” революций. Здесь следует отметить крайне важное обстоятельство. Протесты в Иране носили не только мирный характер, часто осуществлялись и незаконные действия в результате которых погиб ребенок. Разумеется, что подобных обстоятельствах полиция имела полное право применять силу. Провокаторы в Иране планировали, что применение правоохранителями силы приведет к гораздо большему числу жертв, задержанных и большему кровопролитию. Планировалось, что вслед за этим страну охватит дестабилизация, хаос, что приведет к ослаблению иранских властей. США и противники Ирана по региону, в данном случае Израиль и Саудовская Аравия, не настолько наивны, чтобы надеяться на смену режима в Иране посредством подобных действий. В этом смысле, их основной целью была не смена режима, а погружение Ирана в хаос, нестабильную ситуацию, с параллельным ужесточением санкций, что в свою очередь уже бы позволило надеяться на смену власти в Тегеране. Смена же власти, в контексте складывающейся на Ближнем Востоке ситуации, очевидным образом приведет Иран к разделению на части. Подобный же, слабый, децентрализованный Иран уже не сможет иметь в регионе то влияние и играть ту роль, которую он играет сегодня. Это однозначно исходит из интересов геополитических противников Ирана, но также однозначно не исходит из интересов соседней с Ираном и дружественной иранцам Армении. Могу сказать, что крепкая государственность и прочные региональные позиции Ирана исходят из интересов не только Армении, но и всего Ближнего Востока. Представьте на миг, что Ирана в регионе просто нет и перед вашими глазами неминуемо возникнет катастрофа регионального масштаба.

Вы считаете, что в условиях отсутствия на Большом Ближнем Востоке страны-противовеса перспективы, сопровождаемой хаосом, региональной катастрофы станут неминуемы?

Разумеется. Другого противовеса в этом обширном регионе попросту нет. Нет государства способного контролировать территорию от Средиземноморья до реки Инд, от Аракса до Персидского залива и южнее и обеспечивать там стабильность и то геополитическое присутствие, которое сегодня обеспечивает Иран.

И, тем не менее, каков Ваш прогноз состояния региона в случае если иранский фактор все же будет нивелирован?

Наихудший из них – появление на Ближнем Востоке новой Ливии, Ирака, Сирии и Афганистана. Тем не менее, я не оцениваю ситуацию настолько пессимистично. Иранская государственность имеет старинные и прочно устоявшиеся традиции. И именно эти традиции главным образом препятствуют расшатыванию иранцами основ собственной государственности. Да, в Иране есть группы таких людей. Есть подобные иранцы и заграницей, пытающиеся на клоунском уровне, речь идет о сыне бывшего иранского шаха, вмешиваться во внутренние дела Ирана. При этом, почему-то забывается, что по степени кровожадности нынешняя иранская власть не идет ни в какое сравнение с шахским режимом. Будучи американским ставленником, иранский “принц” даже не понимает иранские реалии и все еще живет реалиями времен когда его отец оставил кормило власти.

Имеет ли информация о роли Махмуда Ахмадинежада в акциях протеста и его аресте право на достоверность?

Я так не думаю. Не только он, но и вообще любой политический деятель в Иране подобного масштаба в акциях протеста не участвует. Информация же о его задержании – откровенная ложь, распространяемая в рамках применения все тех же “революционных” технологий. Между различными политическими течениями в Иране нет столкновения. Его просто очень сильно хотят продемонстрировать все те же силы внутри и вне Ирана.

На ввод каких санкций против Ирана надеются инициаторы акций протестов, учитывая, что сняты далеко не все санкции?

Каких-либо международных санкций, обусловленных ядерной программой и состоянием прав человека в Иране, на данном этапе нет. Есть лишь санкции США, всеми силами старающихся подключить к ним международное сообщество. Однако, позиция Евросоюза по Ирану сегодня практически противоречит позиции США, что, как минимум, говорит о понимании европейцами того факта, что Ближний Восток в каком-то смысле является продолжением Европы и наоборот. Соответственно, любая ближневосточная дестабилизация создает риски и трясет систему безопасности европейских стран.

А какую роль сыграли американские санкции в формировании нынешней не самой лучшей социально-экономической ситуации в Иране. Можно ли прийти к выводу, что в каком-то смысле Вашингтон все же добился своих целей?

Целью Вашингтона является смена власти в Иране и установление там собственного марионеточного режима с целью уничтожения влияния и мощи, которые эта страна имеет сегодня. Этой цели США, как мы видим, не достигли. Тем не менее, американские санкции действительно привели к появлению в Иране определенной напряженности. Однако, избавившись от международных санкций, Тегеран сегодня прилагает все усилия для улучшения социально-экономической обстановки внутри страны. Аксиоматично, что крайне бедные общества никогда не организуют акции протеста, их организуют общества, состоящие из граждан, имеющих определенный уровень благосостояния. Соответственно, наличие акций протестов само по себе свидетельствует о наличии в Иране определенного уровня социальной обеспеченности, наличии достаточно мощного среднего класса. Проблем с продуктами, о которых твердит президент США, в Иране нет. Однако, для обеспечения региональной, геополитической роли и миссии Ирана, конечно же, необходимы большие финансовые средства. Если бы иранцы не участвовали в борьбе с терроризмом в Сирии и Ираке, и направили эти средства на внутреннее развитие, то конечно, мы бы увидели намного более мощную иранскую экономику. Однако, высокий уровень социального благосостояния в условиях рвущихся на улице бомб и выстрелов террористов никому не нужен. Нужно понимать, что интересы национальной безопасности очень часто перевешивают социально-экономические. И большинство иранцев это осознает. И то что в митингах приняла участие мизерная часть населения 80-миллионной страны лучшее тому подтверждение. Иранский рынок традиционно спокоен, никаких признаков паники нет, что также является весьма важным показателем внутренней стабильности.

Поделитесь Вашими прогнозами по Ирану?

Очевидно, что руководство, политическая элита Ирана прекрасно осознает наличие социально-экономических проблем в стране. На мой взгляд, они будут предпринимать все возможное для выправления социально-экономической ситуации в стране посредством применения всех имеющихся в своем распоряжении средств и механизмов. Насколько им это удастся – другой вопрос, но то что дополнительные усилия в этом направлении будут прилагаться, несомненно. Внешнее же давление и попытки вмешательства во внутренние дела Ирана будут продолжаться. Однако, ожидать, что эти попытки приведут к волне протеста способной поставить под угрозу политические, экономические и геополитические интересы Ирана не приходится. Вмешательство в иранские дела делает возможным лишь локальные, краткосрочные вспышки недовольства, учитывая наличие в Иране реальных для того основ. Однако, это прекрасно понимают и власти Ирана, что создает неплохие предпосылки для выправления ситуации.