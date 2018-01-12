Пятница, 12 Января 2018 14:48

АрмИнфо. США призвали итальянское председательство в ОБСЕ оказать полную и прочную поддержку усилиям Минской группы по достижению прочного мирного решения нагорно-карабахского конфликта. Об этом 11 января в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан.

"Мы должны учитывать обнадеживающие признаки после встречи президентов Азербайджана и Армении в Женеве" - сказал официальный представитель США.