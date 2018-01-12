Пятница, 12 Января 2018 14:40

АрмИнфо. Депутат турецкого Меджлиса армянского происхождения от курдской Демократической партии народов Каро Пайлян был вызыван в прокуратуру Турции, в связи с его заявлением о том, что на представителей армянских общин в странах Европы готовятся покушения со стороны турецкого руководства.

После допроса в прокуратуре Пайлян в своем интервью турецкому изданию Cumhuriyet заявил, что он сообщил в прокуратуре о том, что устно получил сведения о предстоящих покушениях, и у него нет никаких письменных доказательств данного факта.

"Информация о покушении на Гранта Динка тоже была устной. Ему советовали покинуть Турцию, но в итоге он был убит", - отметил депутат. Пайлян подчеркнул, что к данной информации следует относиться серьезно и применять надлежащие меры.

Отметим, что в декабре 2017 года Каро Пайлян заявлял о том, что ему из достоверных источников поступила информация о том, что правящая партия Турции "Партия Справедливости и развития" намерена организовать массовые покушения на армян, алавитов и бежавших из Турции граждан, проживающих на территории Европы. Он отметил, что европейские органы безопасности уже проинформированы о предстоящих покушениях и предпринимают соответствующие меры.

Недавние покушения на офис одной из армянских организаций в Брюсселе, а также на футболиста курдского происхождения Дизена Наки в Берлине также рассматриваются в призме заявления Пайляна. Как представители армянской общины Брюсселя, так и Наки усмотрели в этих покушениях турецкий след, заявив, что именно об этом месяцем ранее предупреждал Пайлян.