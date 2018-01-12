Пятница, 12 Января 2018 14:21

АрмИнфо. Армения вошла в пятерку стран, в которых российские туристы тратили больше всех средств во время новогодних праздников. Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенных специалистами сервиса "Яндекс. Деньги", сообщает РБК.

Согласно источнику, специалисты проанализировали данные более 600 тысяч пластиковых карт сервиса "Яндекс. Деньги". В итоге они определили, что самый большой средний чек одной транзакции во время путешествий россиян в новогодние праздники был зафиксирован в Объединенных Арабских Эмиратах. Там за один раз туристы в среднем тратили 6670 рублей. Второе место по размеру среднего чека заняла Австрия - в среднем 4605 рублей. Замыкает тройку лидеров Таиланд со средним чеком на сумму 4559 рублей. Также в пятерку лидеров вошли Армения и Германия. В этих странах отдыхающие за один раз платили в среднем 3953 и 3708 рублей соответственно.

Ранее АрмИнфо со ссылкой на председателя Государственного комитета по туризму РА Зармине Зейтунцян сообщало, что по итогам 2017 года число туристов, посетивших Армению, перешагнет показатель в 1.5 млн. посетителей. З.Зейтунцян отметила, что по официальным данным, за отчетный период Армению посетило 1.172 млн. туристов, с годовым ростом на 21%.

Отметим, что в ТОР-5 по числу граждан, посетивших Армению в 2017 году, вошли Россия - 447.8 тыс. туристов с годовым ростом на 31,6%, Грузия - 236.8 тыс. с ростом на 10,6%годовых, Иран - 180.6 тыс. туристов с ростом на 12,6% годовых, США - 38.4 тыс., с годовым ростом на 35,8%, и замыкает пятерку лидеров Украина с числом туристов в 22.9 тыс., увеличившись в годовом разрезе на 16,3%.

В 2017 году на развитие туризма правительством было выделено всего $200 тыс., в 2018 году - сумма будет увеличена до $400 тыс.