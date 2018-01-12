По описанию издания данный ресторан издалека привлекает внимание яркими цветами солнечной Армении и радует вкусными блюдами в современной подаче. В описании Chinara изданием "Великий мир", в частности, говорится: "Это ресторан высокой кухни Армении и Закавказья. Также в ресторане вы найдете маленький прилавок, где сможете приобрести различные вкусности страны восходящего солнца, как гласит слоган ресторана: "От сердца к сердцу!"". Кроме ереванского ресторана Chinar, в список также вошли Gramercy Tavern в Нью- Йорке, Hungarikum Bisztro в Будапеште, , Pane e Salame в Риме, Kucukoglu Barbecue Restaurant в Стамбуле, Ise Sueyoshi в Токио, Bateau le Calife в Париже, The Golden Chippy в Лондоне, <Кафе ПушкинЪ> в Москве, и <Стена старого города> в Тбилиси.

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