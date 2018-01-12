Пятница, 12 Января 2018 13:08

АрмИнфо. Азербайджан в очередной раз выступил с призывом ко Франции, требуя не впускать представителей Арцаха на территорию страны по дипломатическим паспортам Армении. Отметим, что причиной этого заявления послужил очередной визит арцахской делегации во Францию в рамках Дней культуры Арцаха. В этой связи пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил:.<Практика показывает, что главы французских городков и поселков занимаются cамодеятельностью, приглашая арцахские делегации, для того, чтобы заручиться на местных выборах поддержкой армянской общины. Армянские лоббистские организации, вместо того, чтобы внести вклад в достижение устойчивого мира в регионе и решение конфликта путем переговоров при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, одним из которых является Франция, занимаются обманом и присвоением средств представителей армянской диаспоры>.

Отметим, что в десяти французских городах, установивших дружественные отношения с городами Арцаха, продолжаются мероприятия,проводимые в рамках фестиваля <Дни Арцаха во Франции>. В эти дни фестиваль гостил в городе Ле-Пен-Мирабо департамента Буш-дю-Рон Франции, где 8 января состоялась торжественная церемония открытия фестиваля. На мероприятии присутствовали мэр города Ле-Пен-Мирабо госпожа Моник Слисса, член Сената Франции, бывший мэр Ле-Пен-Мирабо Мишель Амиель, члены городского совета, депутаты департамента, а также советник государственного министра Республики Арцах Артак Бегларян, Постоянный представитель Республики Арцах во Франции Ованнес Геворгян и представители диаспоральных структур Франции.

В программу фестиваля включены, в частности, фотовыставка <Арцах: душа края> известного французского фотографа Ивана Травери, экспозиция графических работ художника Сильвена Савойи <Путешествие в Арцах>, показы документального фильма <Мы - наши горы> французского режиссера армянского происхождения Арно Хаяджаняна, а также свободная лекция юриста Жерара Гергеряна на тему <Право наций на самоопределение и правовые аспекты арцахского конфликта>, во время которой предусмотрено выступление советника государственного министра Республики Арцах Артака Бегларяна.