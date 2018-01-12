Пятница, 12 Января 2018 12:45

АрмИнфо. Россия полностью разделяет настрой итальянского председательства на продолжение усилий ОБСЕ по урегулированию региональных конфликтов.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, об этом в ходе выступления на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"В первую очередь это относится к кризису на востоке Украины. Рассчитываем на конструктивную роль председательства в содействии его мирному урегулированию. Нельзя ослаблять усилий на других конфликтных треках. Мы заинтересованы в политическом решении косовской проблемы на основе резолюции 1244 СБ ООН. Будем поддерживать усилия председательства в процессах приднестровского и нагорно- карабахского урегулирования. Высоко оцениваем роль ОБСЕ в поддержании диалога между Грузией, Абхазией и Южной Осетией в рамках международных Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье", - подчеркнул российский постпред.

Отметим, что Италия приняла от Австрии председательство в ОБСЕ.