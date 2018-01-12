Пятница, 12 Января 2018 12:33

АрмИнфо. На территории Армении 12 ночью, а также днем 14, и с 15 по 16 января в большинстве областей ожидаются осадки, в отдельных регионах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, днем 12-го, 13-го, ночью 14-го ожидается погода без осадков. Юго-западный ветер с порывами достигнет до 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на 12 января поднимется на 3-4 градуса, а с 14-15 понизится на 4-6 градусов.

В Ереване ночью 12-го, днем 14-го, с 15-16 января ожидаются осадки, в ночное время суток - в виде мокрого снега. Днем 12-го, 13-го, ночью 14-го ожидается погода без осадков.