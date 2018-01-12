Пятница, 12 Января 2018 11:13

АрмИнфо. По положению на 10:00 часов 12 января на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги. Как сообщает МЧС Армении, ночью 12 января, днем 14 января, а также 15-16 января во многих регионах страны ожидаются осадки, в отдельных районах ожидается ветер со скоростью 15-20 м/с. Перевал Варденяц закрыт для проезда транспорта.

Труднопроходим участок дороги Сотк-Карвачар, для машин с прицепами также участок дороги Воскепар-Киранц. На участке дороги Сисиан-Горис местами гололед. В Арарартской области Армении туман. "Исходя из неблагоприятных погодных условий, просим водителей передвигаться исключительно на зимней резине", - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем, МЧС Армении со ссылкой на МВД Грузии сообщает, что автодорога Степанцминда-Ларс закрыта проезда всех видов транспортных средств.