Четверг, 11 Января 2018 19:39

АрмИнфо. Банк Анелик, после проведения очередного аудита, получил от Британского института стандартов (BSI) в новой редакции сертификат соответствия деятельности банка международным стандартам управления качеством ISO 9001:2015 и управления системой информационной безопасности ISO 27001:2013. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Банка.

Преимуществами нового стандарта ISO 9001:2015 являются предоставление продуктов и услуг в соответствии с потребностями клиентов, законодательными и другими нормативными актами; повышение степени удовлетворенности клиентов; полное раскрытие рисков и определение профилактических действий.

Сертификация ISO 27001:2013 свидетельствует о степени защиты персональных данных клиентов банка и повышении доверия к банку, улучшении эффективности обработки данных и эффективности управления. Система управления информационной безопасностью является частью общей системы управления, основанной на оценке бизнес-рисков, и предназначена для разработки, внедрения, мониторинга и улучшения механизмов защиты информации. Этот стандарт предусматривает обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности информации.

Отметим, что впервые Банк получил сертификат соответствия международным стандартам ISO 9001:2015 в 2014 году, а ISO 27001:2013

- в 2015 году.

Напомним, что Банк Анелик функционирует на рынке с октября 1996 года. После осуществленной в ноябре 2016 года допэмиссии, состав акционеров Банка изменился - вхождение кипрской компании FISTOCO LTD с долей участия в 59,68% снизило долю прежнего акционера в лице ливанского Банка CreditBank S.A.L с 100% до 40,32%. Непрямыми мажоритарными акционерами выступают физлица: Tarek J. Khalefe (CreditBank S.A.L) и Вартан Диланян (FISTOCO LTD).