Четверг, 11 Января 2018 19:08

АрмИнфо. При содействии компании Lydian Armenia основанный в 2017 году в общине Гндеваз Вайоцдзорской области сельскохозяйственный потребительский кооператив <Арат замбюх> (Heavy Basket) с 2018 года приступит к экспорту сельскохозяйственной продукции. Кооператив, созданный в рамках политики компании по корпоративной социальной отвественности (КСО), предпринял шаги для привлечения партнеров за рубежом и уже экспортирует до 10 видов экологически чистых и качественных продуктов питания, злаковых культур, трав, чаев и другой продукции.

Как говорится в официальном сообщении Lydian Armenia, в частности, одним из положительных результатов 2017 года стала организация и проведение новогодней ярмарки сельскохозяйственных продуктов, в ходе которой председатель кооператива Самвел Торосян выразил благодарность компании Lydian Armenia за оказанное финансирование, консультирование, и содействие в повышении необходимых бизнес­навыков для организации кооперативов.

Согласно источнику, для становления кооператива важную роль сыграла ОО <Сотрудничество и обучение> ("Partnership and Teaching''/ P&T NGO), которая провела обучающий курс, направленный на развитие навыков для создания кооператива, а также организовала с целью обмена опытом визит в общину Лукашин, где есть успешный опыт деятельности кооперативов. Содействие оказал и Фонд HDP, который основал и переоснастил сборный пункт в Гндевазе, куда из прилегающих общин при содействии Lydian Armnia доставляются сельскохозяйственные продукты и новые культуры, выращенные с применением высоких технологий в тепличных хозяйствах и высокоурожайных садах. Членами кооператива Heavy Basket являются также фермеры Горайкской, Джермукской и Сараванской общин.

Напомним, что Lydian Armenia является дочерней компанией британской Lydian International, акционерами которой выступают также крупные международные институциональные инвесторы из США, Великобритании, ряда европейских стран, в том числе IFC и EBRD. Компания реализует Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения Амулсар общей стоимостью в $370 млн. В августе 2016 года состоялся старт проекта по строительству и освоению месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении.