Четверг, 11 Января 2018 18:14

АрмИнфо.Комиссии по внешним отношениям и евроинтеграции парламента Армении единогласно одобрили проект заявления "О геноцидальных действиях в отношении езидов на подконтрольных террористическим группировкам территориях Ирака".

Как заявил во время заседания комиссии депутат от правящей Республиканской партии и езидской общины Армении Рустам Махмудян, геноцидальные действия в отношении езидов Ирака нельзя квалифицировать иначе, как преступление против человечности. В свою очередь депутат от РПА Ширак Торосян заявил, что данный вопрос выносится на обсуждение со значительным опозданием, и что в тексте заявления следует указать число жертв и пострадавших от действий боевиков.

Секретарь парламентской фракции "Царукян" Ваге Энфиазджян отметил, что действия, которые были совершенны в отношении езидов, вне всякого сомнения, являются геноцидом, и этот факт необходимо признать.

Меж тем, депутат от РПА Арташес Гегамян заявил, что принятие подобного заявления несколько рискованно, поскольку оно ставит, по мнению Гегамяна, под сомнение факт наличия государственности в Ираке. "Армению и Ирак связывают многолетние дружественные отношения, и власти этой страны всегда положительно относились к представителям армянской общины",- заметил депутат, предложив добавить в текст положение о поддержке дружественного Ирака со стороны Армении. Также депутат отметил, что с такими вопросами следует не просто обращаться к международному сообществу, а к Совету безопасности ООН. Кроме того, Гегамян предложил заменить в тексте заявления фразу "геноцидальные действия" на термин "геноцид".

В свою очередь глава постоянной Комиссии по внешним отношениям, вице-председатель РПА Армен Ашотян, отвечая Гегамяну, заявил, что данный вопрос неоднократно был обсужден с экспертами-геноцидоведами и специалистами по международному праву, которые констатировали, что термин "геноцид" можно использовать только в том случае, если данное преступление было осуществлено каким-то государством в отношении той или иной национальности. "Так как ИГИЛ является террористической организацией, то оценить его действия в отношении езидского народа с точки зрения международного права было достаточно затруднительно. ИГИЛ не является государством, однако, осуждая геноцидальные действия, мы де-юре и де-факто осуждаем данное преступление",- объяснил Ашотян, тем не менее, согласившись на введение в текст заявления некоторых изменений.

Отметим, что езидская община Армении и ранее поднимала вопрос о необходимости признания парламентом РА "геноцида езидов" не только в Ираке, но и в Османской Турции в начале 20-ого века. Однако армянские парламентарии сочли, что для признания "геноцида езидов" в Османской Турции не достаточно фактов, а с признанием "геноцида" в Ираке решили повременить, что вызвало негативную реакцию со стороны езидской общины. Тем не менее, президент РА Серж Саргсян с трибуны ООН поднял вопрос о резне езидов в Ираке и подчеркнул необходимость их международной защиты.