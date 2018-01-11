Четверг, 11 Января 2018 17:54

АрмИнфо. По инициативе офиса Обмудсмена Армении рабочая группа, состоящая из врача, психолога и адвоката нанесла необъявленный визит в УИУ "Нубарашен" с тем, чтобы навестить членов группы "Сасна црер" Араика Хандояна, Армена Биляна и Смбата Барсегяна, последние все еще находятся в голодовке.

Во время беседы с членами группы Армен Билян пожаловался на головные боли и головокружение. Несмотря на то, что Биляну назначено медикаментозное лечение, он не принимает лекарства по причине нахождения в голодовке. Билян также отказался от перевода в УИУ "Больница для осужденных", заявив, что хочет быть переведен именно в УИУ "Армавир".

Основываясь на результатах изучения документов Армена Биляна и личной беседы с ним, сотрудники офиса Омбудсмена констатировали, что он нуждается в последовательной психологической поддержке. Кроме того, во избежание вредного воздействия долговременной голодовки ему необходим постоянный медицинский надзор.

Во время личной беседы с Смбатом Барсегяном, последний сообщил, что ощущает общую слабость и понижение давления. Тем не менее, Смбат Барсегян не предъявлял никаких претензий или требований в связи с проблемами со здоровьем, отметив, что он лишь настаивает на переводе из УИУ "Нубарашен" в УИУ "Армавир".

Что касается Араика Хандояна, то он при посредничестве офиса Омбудсмена прошел сонографическое обследование. Также планируется его обследование со стороны уролога.

Сотрудники Защитника прав человека находятся в постоянном контакте с адвокатами Араика Хандояна, Армена Биляна и Смебата Барсегяна. Отметим, что последние более 20 дней находятся в голодовке, требуя перевода из УИУ "Нубарашен" в УИУ "Армавир", настаивая на том, что в УИУ "Нубарашен" нечеловеческие условия содержания. Араик Хандоян лишь на днях вышел из голодовки.

Вооруженная группа сторонников оппозиционера, героя карабахской войны Жирайра Сефиляна "Сасна црер" 17 июля 2016 года, захватила здание патрульнопостовой службы Полиции РА в столичном округе Эребуни. В вооруженную группу входили свыше 30 человек. Они требовали отставки президента страны Сержа Саргсяна и освобождения Жирайра Сефиляна, арестованного за создание организованной группы с целью захвата стратегических зданий, а также за незаконное хранение оружия. В ходе захвата полка ППС и последующих событий пострадали 46 человек, из них 26 - сотрудники полиции. Трое полицейских - полковник Артур Ваноян и прапорщики Гагик Мкртчян и Юрий Тепаносян - были убиты, десять в разное время удерживались группой, у семерых - огнестрельные ранения различной степени тяжести. Среди заложников были замначальника полиции Армении Вардан Егиазарян и заместитель главы управления полиции Еревана Валерий Осипян. Семеро из пострадавших гражданских лиц - медработники. Члены группы сложили оружие 31 июля. Представителям группировки инкриминируется ряд статей УК: "убийство", "незаконное приобретение и ношение оружия", "захват и соучастие в захвате заложников, а также зданий, строений и транспортных средств", "умышленное уничтожение имущества", "кража с незаконным проникновением в хранилище или помещение".