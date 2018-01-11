Четверг, 11 Января 2018 17:45

АрмИнфо. "Рубен Татулян не был советником министра иностранных дел Армении, он был его внештатным советником",- заявил в беседе с журналистами замминистра ИД РА Шаварш Кочарян, очевидно, сам запутавших в своих словах.

Касаясь скандального интервью одиозного российского предпринимателя с армянскими корнями, Кочарян заверил, что его заявления не отражают позиции официального Еревана.

Отвечая на вопрос о том, как мог человек с такой неоднозначной репутацией занять пост советника главы МИД РА, Кочарян заметил: "Людей нужно рассматривать с разных сторон. Он играл также положительную роль - помогал решать проблемы, которые время от времени возникали у армянской общины Сочи".

Кочарян вновь подчеркнул, что Рубен Татулян отныне не является советником главы МИД РА, правда, затруднившись сказать с каких именно пор.

Отметим, что российский предприниматель армянского происхождения Рубен Татулян (Робсон) имеет неоднозначную репутацию. В декабре 2017 года Министерство финансов США ввело санкции против предпринимателя, обвиняя его в финансовой поддержке "воров в законе". Последний в своем недавнем интервью опроверг эту информацию, заявив, что ему неинтересно, какие санкции ввели против него Соединенные Штаты, и что будь его воля, он бы предпочел вообще не видеть на карте мира такое государство, как США. При этом он заявил, что является советником министра иностранных дел Армении.

Сразу после скандального интервью Татуляна МИД РА устами своего пресс-секретаря Тиграна Балаяна опроверг его заявление, заверив, что Татулян в свое время являлся внештатным советником министра ИД РА, однако теперь таковым не является. Тем не менее, Татулян обладает диппаспортом РА.