Четверг, 11 Января 2018 17:44

АрмИнфо."Если власти Турции проявят инициативу и согласятся подписать цюрихские протоколы без каких-либо условий, то мы готовы возобновить переговоры и ратифицировать документы. Однако, мы не видим подобной инициативы со стороны властей Турции", - в беседе с журналистами заявил заммистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

Он отметил, что все посредники давно поняли, что Армения со своей стороны прошла достаточный путь, и что дело за Турцией. Однако, при этом Кочарян отметил, что это вовсе не означает, что нет никакой перспективы в развитии армяно-турецких отношений и в осуществлении цюрихских протоколов. "Но, конечно, все мы понимаем, что нынешние власти Турции не самые удачные партнеры для осуществления договоренностей подобного типа",- отметил он.

Что касается того, почему именно сроком аннулирования данных протоколов является именно весна 2018 года и связано ли это с тем, что весной истекает срок президентских полномочий Сержа Саргсяна, Шаварш Кочарян отметил: "Несомненно, так как в Армении в связи с переходом на парламентскую форму правления будут определенные перемены, и сам президент назначил данный срок, он обладает подобными полномочиями и поступает в данном случае верно".

Он подчеркнул, что обуславливание Анкарой карабахского урегулирования нормализацией отношений с Арменией привело к "гибели" цюрихкских документов. "Это неприемлемо для Армении. Говорить с нами языком ультиматумов бессмысленно. Более того, очевидно, что чем дальше будет держаться Анкара от армяно- азербайджанских отношений и от арцахского вопроса, тем больше перспектив для налаживания армяно-турецкого диалога ", - заключил Шаварш Кочарян.

Отметим, что 10 октября 2009 года в Цюрихе главы МИД Армении и Турции подписали "Протокол об установлении дипотношений" и "Протокол о развитии двусторонних отношений". Документы должны были быть ратифицированы парламентами двух стран, однако 22 апреля 2010 года президент Армении Серж Саргсян, подписав указ о приостановлении процесса ратификации протоколов, фактически заморозил данный процесс. А недавно Ереван сообщил об изъятии из внешнеполитической повестки протоколов весной 2018 года.