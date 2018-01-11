Четверг, 11 Января 2018 17:41

АрмИнфо. "Митинги в Иране не могут никоим образом отразиться на дипломатических отношениях между Арменией и Ираном. Иран является для нас дружественным государством, и вне зависимости от ситуации в этой стране мы сохраним наши отношения", - об этом 11 января в беседе с журналистами заявил заместитель министра иностранных дел РА Шаварш Кочарян, касаясь последних волнений в ИРИ.

Отвечая на вопрос о том, были ли спровоцированы волнения в ИРИ внешними силами или это носило исключительно социальных характер, Кочарян отметил: "Во время подобных акций всегда говорится об участии в них "сил извне", совершенно вне зависимости от того, в какой конкретной стране происходят акции протеста. В данном случае заинтересованность внешних сил в последних волнениях в Иране была настолько очевидной, что есть определенные основания говорить об их участии в них", - заключил Шаварш Кочарян.